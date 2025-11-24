Введите ваш ник на сайте
  Швейцарский суд вынес решение по апелляции ЦСКА по делу Влашича

Швейцарский суд вынес решение по апелляции ЦСКА по делу Влашича

Сегодня, 16:47
3

ЦСКА продолжает добиваться от «Вест Хэма» выплаты денег за трансфер Николы Влашича.

Ранее ФИФА обязала лондонский клуб перевести за покупку полузащитника полную сумму второго и третьего транша, а также неустойку.

«Вест Хэм» пытался обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но получил отказ, хотя CAS разрешил англичанам ориентироваться на санкционный режим.

После этого ЦСКА подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, но там ее отклонили.

«Апелляция московского ЦСКА по делу хорватского футболиста Николы Влашича отклонена. Суд возложил на истца судебные издержки – 31 тысячу швейцарских франков [более 3 млн рублей] – и обязал его выплатить ответчику компенсацию в размере 36 тысяч [около 3,5 млн рублей] в качестве возмещения расходов», – сообщил источник.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Торино ЦСКА Вест Хэм Влашич Никола
Комментарии (3)
Галина Бронемясова
1763993032
вест хэм не может заплатить из-за санкций, нужно прямое разрешение правительства. а эти упыри, естественно, его дадут, сразу визжать начнут, что как можно переводить деньги в россию. выход может быть только таким, что устроят прокладку в виде третьих лиц, условно, перечислят деньги на спец.счёт фифы - а те уже коням отправят. да только сами попадут под санкции. такие дела.
Semenycch
1763993041
Армейцы решили с помощью Федерального суда Швейцарии перешагнуть через санкции? Наивные бездари!
