Швейцарский суд вынес решение по апелляции ЦСКА по делу Влашича

ЦСКА продолжает добиваться от «Вест Хэма» выплаты денег за трансфер Николы Влашича.

Ранее ФИФА обязала лондонский клуб перевести за покупку полузащитника полную сумму второго и третьего транша, а также неустойку.

«Вест Хэм» пытался обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но получил отказ, хотя CAS разрешил англичанам ориентироваться на санкционный режим.

После этого ЦСКА подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, но там ее отклонили.

«Апелляция московского ЦСКА по делу хорватского футболиста Николы Влашича отклонена. Суд возложил на истца судебные издержки – 31 тысячу швейцарских франков [более 3 млн рублей] – и обязал его выплатить ответчику компенсацию в размере 36 тысяч [около 3,5 млн рублей] в качестве возмещения расходов», – сообщил источник.