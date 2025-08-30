Введите ваш ник на сайте
Кисляк рассказал о влиянии Пьянича: «Открою завесу тайны»

Сегодня, 00:24
3

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признал, что его стремительному прогрессу очень помог Миралем Пьянич.

  • Босниец был в команде с сентября 2024 года и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

«Я открою завесу тайны: когда подписывали Пьянича, я тогда вообще не играл. Выходил на 2-3 минуты, под премиальные. Играли Зделар, Мендес.

И вот когда подписывали Пьянича, многие знакомые надо мной подшучивали: «Ты – все». Потому что и так я не играл – еще Пьянича подписывают на мою позицию!

В итоге Пьянич пришел и на меня сильно повлиял. Я просто смотрел на то, что он делает на тренировках, и не верил, что можно так быстро принимать решения.

Не зря говорят, что когда ты находишься рядом с людьми, которые сильнее тебя, ты всегда будешь прогрессировать», – заявил Кисляк.

  • Рыночная стоимость Кисляка – 8 миллионов евро.
  • В составе ЦСКА хавбек забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 52 матчах.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем Кисляк Матвей
Mirak92
1756503203
я вот жалею об уходе пьянича
Ответить
peregydow
1756503583
