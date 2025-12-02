Бабаев сказал, когда ЦСКА продаст Кисляка и Глебова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об интересе европейских клубов к Матвею Кисляку и Кириллу Глебову.
«Никаких опасений нет, это футбол. Мы готовы к любым предложениям и обращениям. Но самой цели продать этих футболистов нет. Мы считаем, что еще достаточно рано. Надо, чтобы ребята окрепли и принесли определенную пользу ЦСКА.
Надеюсь, нам удастся добиться хорошего спортивного результата, а потом будем смотреть по ситуации», – сказал Бабаев.
- Кисляк провел в этом сезоне 26 матчей, забив 5 голов и сделав 5 ассистов. Его цена – 16 млн евро.
- На счету Глебова 22 матча, 6 голов и 3 ассиста. Он оценивается в 5 млн евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»