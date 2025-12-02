Игрок ЦСКА назвал россиянина, который может выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес оценил шансы Матвея Кисляка выиграть «Золотой мяч».

– Матвей Кисляк говорил, что хочет выиграть «Золотой мяч». Что думаешь об этом?

– Думаю, до этого не так уж и далеко. Он очень-очень хороший игрок. Меня очень удивил Матвей. Я рад играть с ним рядом, он отличный футболист и отличный товарищ по команде в раздевалке. Так что я правда думаю, что Кисляк уже очень скоро может перейти в хороший европейский клуб и выиграть «Золотой мяч». Надеюсь, у него всe получится.