Еще один игрок ЦСКА расстроен уходом Пьянича

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о том, что с Миралемом Пьяничем не продлили контракт.
- Босниец был в команде с сентября 2024 года.
- Полузащитник сделал 3 ассиста в 25 матчах за армейцев.
«Конечно, расстроился, что Пьянич ушeл из ЦСКА. Тяжело терять таких опытных футболистов.
Но это футбол. Кто-то приходит, кто-то уходит. Будем двигаться дальше. Теперь без Миралема», – заявил Круговой.
- Ранее Игорь Дивеев признался, что хочет возвращения Пьянича в клуб.
- Он назвал это «трансфером мечты».
Источник: Legalbet