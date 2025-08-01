Еще один игрок ЦСКА расстроен уходом Пьянича

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о том, что с Миралемом Пьяничем не продлили контракт.

Босниец был в команде с сентября 2024 года.

Полузащитник сделал 3 ассиста в 25 матчах за армейцев.

«Конечно, расстроился, что Пьянич ушeл из ЦСКА. Тяжело терять таких опытных футболистов.

Но это футбол. Кто-то приходит, кто-то уходит. Будем двигаться дальше. Теперь без Миралема», – заявил Круговой.