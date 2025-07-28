Дивеев назвал трансфер мечты в ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признался, что хочет возвращения в клуб Миралема Пьянича.

Босниец был в команде с сентября 2024 года.

Полузащитник сделал 3 ассиста в 25 матчах за армейцев.

– Назови трансфер мечты в ЦСКА.

– Возвращение Пьянича. Может, кому-то он не нравился. Но что он делал с мячом, как он видел поле, как вeл себя в раздевалке…

Он повлиял на Кисляка. Мира крутит головой на 360 градусов. Он может отдать передачу в одно касание, которую я бы никогда не дал, допустим.

Матвей видел движения Пьянича, за счeт этого и вырос. Плюс это конкуренция.

За всe время, что я видел в ЦСКА, Пьянич, Влашич и Эджуке – самые сильные игроки на мяче.