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Дивеев назвал трансфер мечты в ЦСКА

Сегодня, 17:17
3

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признался, что хочет возвращения в клуб Миралема Пьянича.

  • Босниец был в команде с сентября 2024 года.
  • Полузащитник сделал 3 ассиста в 25 матчах за армейцев.

– Назови трансфер мечты в ЦСКА.

– Возвращение Пьянича. Может, кому-то он не нравился. Но что он делал с мячом, как он видел поле, как вeл себя в раздевалке…

Он повлиял на Кисляка. Мира крутит головой на 360 градусов. Он может отдать передачу в одно касание, которую я бы никогда не дал, допустим.

Матвей видел движения Пьянича, за счeт этого и вырос. Плюс это конкуренция.

За всe время, что я видел в ЦСКА, Пьянич, Влашич и Эджуке – самые сильные игроки на мяче.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем Дивеев Игорь
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Комментарии (3)
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1753713306
Хорошо, что мечте сбыться не суждено.Мог в тренеры(подручные) пойти, но шеф слинял.
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Вжыхъ
1753713348
Человек высказывался однозначно негативно о России. Просто не дошли руки у органов дать правовую оценку. Это с человеческой точки зрения. А с игровой ещё хуже, когда-то это был игрок, сейчас, увы, даже не уровня РПЛ...
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Цугундeр
1753713633
Эу, эу!?) А Круговой, кудесник мяча? А Заболотный, этот кусок кульбита?) Да и ты -то кто такой, атакующий защитник.. с гримасами Соболева.
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