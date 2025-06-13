Пьянич поделился ожиданиями от выступлений ЦСКА в новом сезоне

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о выступлениях за московский клуб в сезоне-2024/25 и базе, заложенной командой на сезон-2025/26.
«Важно было выиграть трофей в этом сезоне. Мы довольны Кубком России. Многие клубы мечтают о трофее и хотели бы быть на нашем месте. Для нас это успех, и мы счастливы. Кубок России не так просто выиграть. Очень много матчей и ступеней, чтобы дойти до финала. Это был интересный турнир.
В чемпионате России тоже тяжело выступать. Но победа в Российской Премьер-Лиге что-то особенное и другое. Думаю, мы сделали огромный фундамент и базу, чтобы бороться за чемпионство в следующем сезоне.
В обоих турнирах тяжело выступать, но в РПЛ чуть сложнее. Кто более стабилен на дистанции, тот и выигрывает в конце сезона. «Краснодар» был лучшей командой в лиге», – сказал Пьянич.
- ЦСКА занял 3-е место в РПЛ и выиграл FONBET Кубок России.
- 35-летний провел в минувшем сезоне 25 матчей за красно-синих, сделал 3 передачи.
- Сообщается, что ЦСКА намерен снизить зарплату Пьяничу в случае заключения с ним нового контракта на сезон-2025/26.