Хомуха назвал российского футболиста, способного заменить Пьянича в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что армейцам стоит подумать о подписании полузащитника «Сьона» Антона Миранчука.

Сообщалось, что 29-летний футболист открыт для предложений от топ-клубов РПЛ.

«Окунулся в конкурентную среду, но всe оказалось не так радужно, как он думал. Надо просто всегда адекватно оценивать свои возможности. Конкуренция в Европе всегда выше, а если ты ещe и иностранец, то при прочих равных играть будут местные.

Если ты переходишь в европейский чемпионат, то ты должен быть на голову сильнее. Я бы не сказал, что Миранчук уезжал на спаде.

Вполне вероятно, трансфер Миранчука в ЦСКА может состояться, если всех всe устроит. Это адаптированный футболист для РПЛ.

Несомненно, что Миранчук мог бы помочь ЦСКА. Если у них Пьянич играл в стартовом составе, то Антон – более мобильный футболист. Вполне может быть такая замена Пьяничу», – заявил Хомуха.