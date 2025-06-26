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  • Червиченко – о Пьяниче в ЦСКА: «Ветер, который просвистел мимо»

Червиченко – о Пьяниче в ЦСКА: «Ветер, который просвистел мимо»

Сегодня, 22:51

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о своем отношении к уходу Миралема Пьянича из ЦСКА.

  • Босниец был в клубе с сентября 2024 года.
  • Полузащитник сделал 3 ассиста в 25 матчах за армейцев.

«Что касается ухода Пьянича из ЦСКА, имена в футбол не играют, равно как и не тренируют.

Видели мы этого Пьянича. Вы хотите сказать, что это лучший игрок? Нельзя сказать, что он был лучшим футболистом хотя бы в одном туре. Да, он картину не портил, но не могу сказать, что он сильно улучшал игру ЦСКА.

Имя? У Станковича тоже было имя, только имя футболиста. Все на это купились и взяли его тренером «Спартака». Результаты мы видим.

Ничего страшного в уходе Пьянича нет. Наоборот, для меня важнее и интереснее прогресс Кисляка, Абдулкадырова и Глебова, чем Пьянич.

Приезд и уход Миралема – ветер, который просвистел мимо», – заявил Червиченко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем Червиченко Андрей
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