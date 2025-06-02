Пьянича обвинили в хамстве по ходу матча с «Ростовом»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович недоволен, как полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич повел себя по ходу серии пенальти в кубковом суперфинале.

«Пьянич ударил пенальти, идет в обратную сторону. Некоторые игроки показывают жест приличия и передают мяч, а он взял и просто отшвырнул его в другую сторону, а передать мяч он должен был Николаю Комличенко.

Ну он и начал ему говорить, зачем ты так делаешь? Я считаю, что это некрасиво», – сказал Лангович.