Пьянич высказался о будущем в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич считает, что команда в этом сезоне добилась прогресса.
– Счастлив, мы выиграли титул и закончили РПЛ на третьем месте. Отличный прогресс для команды. Могли бы достичь большего, но это большой шаг для команды. Многие клубы хотели бы оказаться на поле сегодня и выиграть трофей.
– Это главный трофей в России?
– В Кубке сложный путь, лига – тоже важный турнир. ЦСКА имеет хорошую базу, мы заложили хорошую основу на следующий сезон.
– Что с вашим будущим?
– Я знаю, чего хотят клуб и тренер. Они сказали свою позицию. Возьму время на размышление, подумаю, а потом решу. Посоветуюсь с семьей.
- ЦСКА занял 3-е место в РПЛ в минувшем сезоне, набрав 59 очков в 30 матчах. Клуб отстал от чемпиона на 8 очков, а от «Зенита» – на 7.
- Красно-синие также победили «Ростов» (0:0, по пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.
- Контракт 35-летнего Пьянича с ЦСКА рассчитан до 30 июня с возожностью продления его срока еще на год по согласованию сторон.
- Босниец провел за москвичей в этом сезоне 25 матчей, сделал 3 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»