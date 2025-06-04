Пьянич высказался о будущем в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич считает, что команда в этом сезоне добилась прогресса.

– Счастлив, мы выиграли титул и закончили РПЛ на третьем месте. Отличный прогресс для команды. Могли бы достичь большего, но это большой шаг для команды. Многие клубы хотели бы оказаться на поле сегодня и выиграть трофей.

– Это главный трофей в России?

– В Кубке сложный путь, лига – тоже важный турнир. ЦСКА имеет хорошую базу, мы заложили хорошую основу на следующий сезон.

– Что с вашим будущим?

– Я знаю, чего хотят клуб и тренер. Они сказали свою позицию. Возьму время на размышление, подумаю, а потом решу. Посоветуюсь с семьей.