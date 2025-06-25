Пьянич обратился к болельщикам ЦСКА

Полузащитник Миралем Пьянич сделал заявление об уходе из ЦСКА.

«Дорогие фанаты ЦСКА, надеюсь, у вас все хорошо. Я просто хотел поблагодарить вас за потрясающий год, который мы провели вместе. Это был отличный год, мы выиграли Кубок России, закончили сезон очень хорошо.

Спасибо, что помогли мне влиться в команду, освоиться в Москве, в России. Это был по-настоящему позитивный год для меня.

Сейчас наши пути расходятся, я хочу поблагодарить вас за все. И я уверен, что скоро мы увидимся снова. Я вернусь сюда.

Я желаю всего наилучшего моим партнерам по команде, фанатам я желаю продолжать поддерживать команду, как вы делаете это всегда.

Спасибо клубу за все, что вы сделали для меня. Это был потрясающий год, я очень благодарен за все и желаю вам всего наилучшего.

Увидимся очень скоро на стадионе!» – сказал Пьянич.