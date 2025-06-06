Пьянич подвел итоги сезона для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич оценил прошедший сезон для московской команды.

«Итоги сезона в ЦСКА? Год был потрясающим, мы еще и выиграли трофей. Побеждать всегда очень круто. Я приехал сюда, чтобы привнести в эту команду что-то новое.

Сейчас я счастлив из-за того, что у нас получилось. Все ребята много работали, я вижу в них потенциал. Тренерский штаб, команда – все проделали большой путь. Этот результат мы точно заслужили», – сказал Пьянич.