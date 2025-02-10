Статистика по турнирам

Зимний кубок РПЛ 2025 Товарищеские матчи 2025 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Премьер-лига 2024/2025 Товарищеские матчи 2024 Лига чемпионов АФК 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи 2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Турция. Суперлига 2021/2022 Испания. Примера 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Суперкубок Испании 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Суперкубок Италии 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Суперкубок Италии 2018 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Суперкубок Италии 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Франция. Лига 1 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010 Франция. Лига 1 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Франции 2008 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008