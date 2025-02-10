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Миралем Пьянич
Статистика
Миралем Пьянич - статистика
Завершил карьеру
2 апреля 1990 (36), Тузла
#15 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Босния и Герцеговина | Люксембург
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Команда
И
Г
П
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ЦСКА
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, Матч за 3-е место
ЦСКА
1 : 2
10.02.2025
Краснодар
1' - 74'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Зенит
2 : 2
04.02.2025
ЦСКА
1' - 71'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
1 : 0
31.01.2025
Ростов
1' - 46'
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