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Раскрыты причины ухода Пьянича из ЦСКА

Сегодня, 19:18
4

Контракт полузащитника Миралема Пьянича с ЦСКА не будет продлен.

«Клуб решил не продлевать контракт с футболистом и в ближайшее время объявит о его уходе.

Дело в том, что если в первый год контракта зарплата 35-летнего Пьянича составляла 800 тысяч евро, то, по условиям договора, в случае продления она повышалась бы до 2 миллионов евро. В итоге клуб решил, что такую сумму платить не очень разумно.

К слову и сам Пьянич не очень горит желанием продлевать контракт, учитывая, что в клубе сменился тренер.

В итоге в ближайшее время будет объявлено о его уходе. При этом есть вероятность, что Миралем завершит карьеру», – написал источник.

  • Босниец перебрался в клуб РПЛ в сентябре прошлого года.
  • Он сделал 3 ассиста в 25 матчах.
  • Пьянич ранее играл за «Барселону» и «Ювентус».

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем
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Комментарии (4)
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Тинез Розоп
1750782173
Причина уход Николича…( приходил из за него)
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Интерес
1750783190
Никто не заплачет.И все быстро забудут,что он(точнее-опять ИСТОЧНИК) третьего дня утверждал,что ещё и в РПЛ может счастья попытать.
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В "Спартаке" играют прост
1750783641
Кооониии жмоты и на овес скоро денег не будет
Ответить
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