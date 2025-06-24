Раскрыты причины ухода Пьянича из ЦСКА

Контракт полузащитника Миралема Пьянича с ЦСКА не будет продлен.
«Клуб решил не продлевать контракт с футболистом и в ближайшее время объявит о его уходе.
Дело в том, что если в первый год контракта зарплата 35-летнего Пьянича составляла 800 тысяч евро, то, по условиям договора, в случае продления она повышалась бы до 2 миллионов евро. В итоге клуб решил, что такую сумму платить не очень разумно.
К слову и сам Пьянич не очень горит желанием продлевать контракт, учитывая, что в клубе сменился тренер.
В итоге в ближайшее время будет объявлено о его уходе. При этом есть вероятность, что Миралем завершит карьеру», – написал источник.
- Босниец перебрался в клуб РПЛ в сентябре прошлого года.
- Он сделал 3 ассиста в 25 матчах.
- Пьянич ранее играл за «Барселону» и «Ювентус».
Источник: телеграм-канал «Мутко против»