Бабаев раскрыл, почему Пьянич ушел из ЦСКА: «Мысли о завершении карьеры»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход полузащитника Миралема Пьянича из клуба. Заявление Бабаев сделал после общего собрания РПЛ.

Пьянич покинул ЦСКА по инициативе игрока. Бабаев рассказал о причинах такого решения.

«Я лично общался с Пьяничем. У него есть определенные мысли по поводу возможного завершения карьеры. Не было уверенности, что у него будет достаточно игрового времени при новом главном тренере, и его это не совсем устраивало. Но мы остались в очень хороших отношениях. Уверен, что он еще приедет в Москву и попрощается с болельщиками или вернется в ЦСКА в каком-нибудь качестве», – сказал Бабаев.