«Сам не очень разбирается»: президент Медиалиги улучил Соловьева в неосведомленности

Президент Медиалиги Николай Осипов оценил критику со стороны Владимира Соловьева.

Телеведущий дважды осуждал приглашение экс-вингера сборной Португалии Нани.

– Приглашение Нани – действительно хороший и большой повод. И такая реакция в шоу Владимира Соловьева. Мы понимаем, что он просто недостаточно погружен в тему. Но люди со стороны слушают и говорят: «Да зачем это все нужно в такое время?!» Несет ли это все для лиги негативные последствия и имиджевые потери?

– Конечно! Выступление Владимира Соловьева несло в себе в целом негативный эффект. Безусловно, для незнакомых с проектом людей мнение инфлюенсеров весомо.

Они говорят, что приглашение звезд мирового спорта – не очень хорошо. Что лучше без них, чем с ними. Но люди, которые мало-мальски понимают в теме, восприняли все это как недостаточное погружение в материал и невысокую осведомленность.

И многие, скорее, порадовались за приглашение к нам Нани, нежели сочли критику Соловьева как что-то, с чем стоит согласиться.

Соловьев раскритиковал приезд в Россию звезды мирового футбола, который выиграл в Москве в 2008 году Лигу чемпионов, а потом взял чемпионат Европы. Аргументы, звучавшие от Владимира Рудольфовича, дали понять, что он говорит о том, в чем сам не очень разбирается.

Люди выстроились в длиннейшую очередь на фотосессию с Нани, а на матч с его участием собрался полный стадион. У прессы было огромное желание взять интервью у Нани. Эти факты опровергают весь негатив.

Не люблю эту фразу, но черный пиар – тоже пиар. Мне не нравится он по содержанию, но иногда, как в обсуждаемом сейчас примере, это хорошо работает. Федеральный канал посвятил Медиалиге праймовое время.