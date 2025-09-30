Соловьев снова высказался о Нани в Медиалиге: «Ох, как не хватает СМЕРШа»

Телеведущий Владимир Соловьев спустя две недели возобновил критику приезда Нани в Медиалигу.

38-летний португальский вингер сыграл один матч за команду «Альфа-Банка».

«К нам приехал португальский пенсионер! Он будет в Медиалиге! Смотрите, он дает автографы, вау! Наши детишки с ним будут фотографироваться!

Вы это сейчас все серьезно? Вы на полном серьезе сейчас вот это выдаете в информационное пространство и устраиваете на эту тему шумиху? Ох, как не хватает СМЕРШа», – сказал Соловьев в эфире своего ток-шоу на телеканале «Россия-1».