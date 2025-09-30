Соловьев снова высказался о Нани в Медиалиге: «Ох, как не хватает СМЕРШа»

Телеведущий Владимир Соловьев спустя две недели возобновил критику приезда Нани в Медиалигу.
38-летний португальский вингер сыграл один матч за команду «Альфа-Банка».
«К нам приехал португальский пенсионер! Он будет в Медиалиге! Смотрите, он дает автографы, вау! Наши детишки с ним будут фотографироваться!
Вы это сейчас все серьезно? Вы на полном серьезе сейчас вот это выдаете в информационное пространство и устраиваете на эту тему шумиху? Ох, как не хватает СМЕРШа», – сказал Соловьев в эфире своего ток-шоу на телеканале «Россия-1».
- Нани сыграл с «Амкалом» в Кубке Медиалиги и реализовал пенальти.
- «Альфа-Банка» потерпела поражение со счетом 1:3.
- Нани – победитель ЛЧ, АПЛ и Евро.
Источник: «Бомбардир»