Медиалига запланировала приглашение Соловьева

Глава Медиалиги Николай Осипов отреагировал на критику Владимира Соловьева.

Телеведущий осудил приглашение Нани в команду «Альфа-Банка» из Медиалиги.

Португалец сыграл с «Амкалом» (1:3) в Кубке Медиалиги и реализовал пенальти.

Василий Уткин рассказывал, что Соловьев порядка 30 лет назад хотел комментировать футбол.

«Лично Владимира Рудольфовича я не знаю, но у нас очень много общих друзей, которые о нем прекрасно отзываются, как о профессиональном человеке. Я убежден, что ремарка, которая с его стороны была адресована по факту приезда Нани, это скорее небольшой просчет или недоработка редакторской группы, которая подготовила подобного рода информацию. Ибо приезд данной суперзвезды способствует популяризации спорта и радости людей, которые пришли на стадион в огромном количестве.

Я более чем убежден, что это лишь недоразумение. Поэтому я не воспринимаю высказывание Владимира Рудольфовича оскорбительным в адрес Медиалиги. Думаю, это скорее редакторская недоработка в контексте того, о чем шла речь.

Пригласить Соловьева? У нас есть много хороших знакомых общих, каждый из которых вчера со мной созвонился и недопонимание со своей стороны высказал и пообещал этот вопрос обсудить и пригласить. Так что, возможно, не за горами приход к нам Владимира Рудольфовича», – сказал Осипов.