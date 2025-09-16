Введите ваш ник на сайте
Медиалига запланировала приглашение Соловьева

Сегодня, 16:33
2

Глава Медиалиги Николай Осипов отреагировал на критику Владимира Соловьева.

  • Телеведущий осудил приглашение Нани в команду «Альфа-Банка» из Медиалиги.
  • Португалец сыграл с «Амкалом» (1:3) в Кубке Медиалиги и реализовал пенальти.
  • Василий Уткин рассказывал, что Соловьев порядка 30 лет назад хотел комментировать футбол.

«Лично Владимира Рудольфовича я не знаю, но у нас очень много общих друзей, которые о нем прекрасно отзываются, как о профессиональном человеке. Я убежден, что ремарка, которая с его стороны была адресована по факту приезда Нани, это скорее небольшой просчет или недоработка редакторской группы, которая подготовила подобного рода информацию. Ибо приезд данной суперзвезды способствует популяризации спорта и радости людей, которые пришли на стадион в огромном количестве.

Я более чем убежден, что это лишь недоразумение. Поэтому я не воспринимаю высказывание Владимира Рудольфовича оскорбительным в адрес Медиалиги. Думаю, это скорее редакторская недоработка в контексте того, о чем шла речь.

Пригласить Соловьева? У нас есть много хороших знакомых общих, каждый из которых вчера со мной созвонился и недопонимание со своей стороны высказал и пообещал этот вопрос обсудить и пригласить. Так что, возможно, не за горами приход к нам Владимира Рудольфовича», – сказал Осипов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Нани
Комментарии (2)
Сергей-Куприянов-vkontakt
1758031459
Только помета этой лиги и не хватало)))
Ответить
rash1959
1758033197
Это точно новый шаг ... ОТ еврокубков.
Ответить
