Соловьев – о приезде Нани в Медиалигу: «Отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний»

Телеведущий Владимир Соловьев остался недоволен приглашением Нани в команду «Альфа-Банка» из Медиалиги.
«Я тут прочитал на каком-то околоспортивном сайте, что вот такое счастье – к нам покупают западных пенсионеров и привозят в какую-то Медиалигу!
И вот они, наконец, играют в России! Наконец-то старичье и отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний, и какое счастье – их привозят сюда!
И они так радуются этому! Не хочу даже в ответ что-то говорить... Чем платить своим, лучше в любительскую лигу завезти хлам со всей Европы. И гордиться этим!» – сказал Соловьев.
- Нани сыграл с «Амкалом» в Кубке Медиалиги.
- 38-летний португальский вингер реализовал пенальти.
- «Альфа-Банка» потерпела поражение со счетом 1:3.
- Нани – победитель ЛЧ, АПЛ и Евро.
Источник: Спортс’’