Соловьев – о приезде Нани в Медиалигу: «Отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний»

Телеведущий Владимир Соловьев остался недоволен приглашением Нани в команду «Альфа-Банка» из Медиалиги.

«Я тут прочитал на каком-то околоспортивном сайте, что вот такое счастье – к нам покупают западных пенсионеров и привозят в какую-то Медиалигу!

И вот они, наконец, играют в России! Наконец-то старичье и отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний, и какое счастье – их привозят сюда!

И они так радуются этому! Не хочу даже в ответ что-то говорить... Чем платить своим, лучше в любительскую лигу завезти хлам со всей Европы. И гордиться этим!» – сказал Соловьев.