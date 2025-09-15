Нани объяснил, почему не перешел в «Зенит»: «Я реально хотел»

Известный португальский футболист Нани рассказал о несостоявшемся трансфере в «Зенит».

«Я был очень близок к переходу в «Зенит». Они много раз обращались ко мне. Им нравилось, как я играю.

«Манчестер Юнайтед» и «Зенит» не смогли договориться о моeм переходе. Я реально хотел перейти в «Зенит», потому что тогда это был великий клуб с хорошими игроками.

Повторюсь, что был очень близок к трансферу», – заявил Нани.