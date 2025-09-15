Введите ваш ник на сайте
  • Нани объяснил, почему не перешел в «Зенит»: «Я реально хотел»

Нани объяснил, почему не перешел в «Зенит»: «Я реально хотел»

Сегодня, 17:00
2

Известный португальский футболист Нани рассказал о несостоявшемся трансфере в «Зенит».

«Я был очень близок к переходу в «Зенит». Они много раз обращались ко мне. Им нравилось, как я играю.

«Манчестер Юнайтед» и «Зенит» не смогли договориться о моeм переходе. Я реально хотел перейти в «Зенит», потому что тогда это был великий клуб с хорошими игроками.

Повторюсь, что был очень близок к трансферу», – заявил Нани.

  • Нани выступал за такие клубы, как «Спортинг», «МЮ», «Фенербахче», «Валенсию» и «Лацио».
  • Он 4 раза выиграл АПЛ и один раз победил в Лиге чемпионов.
  • На его счету 112 матчей за Португалию и победа на Евро-2016.

Еще по теме:
Нани ответил, какие блюда русской кухни ему понравились
Дмитрий Егоров ответил на претензии Соловьева из-за приглашения Нани 2
Соловьев – о приезде Нани в Медиалигу: «Отбросы со всего футбольного мира закупаются за деньги наших компаний» 10
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Нани
Комментарии (2)
Mirak92
1757945505
Ага, с детства хотел
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1757947031
Зенит и сейчас великий, тренера вот сменить бы
Ответить
