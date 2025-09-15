Нани объяснил, почему не перешел в «Зенит»: «Я реально хотел»

Известный португальский футболист Нани рассказал о несостоявшемся трансфере в «Зенит».
«Я был очень близок к переходу в «Зенит». Они много раз обращались ко мне. Им нравилось, как я играю.
«Манчестер Юнайтед» и «Зенит» не смогли договориться о моeм переходе. Я реально хотел перейти в «Зенит», потому что тогда это был великий клуб с хорошими игроками.
Повторюсь, что был очень близок к трансферу», – заявил Нани.
- Нани выступал за такие клубы, как «Спортинг», «МЮ», «Фенербахче», «Валенсию» и «Лацио».
- Он 4 раза выиграл АПЛ и один раз победил в Лиге чемпионов.
- На его счету 112 матчей за Португалию и победа на Евро-2016.
Источник: «Советский спорт»