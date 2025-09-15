Нани ответил, какие блюда русской кухни ему понравились

Известный португальский футболист Нани рассказал о походе в ресторан и знакомстве с русской кухней.

– Приобщали ли вас к русской культуре? Может быть, ходили в баню, посещали выставки, пробовали борщ и так далее?

– Вчера я был в ресторане и пробовал традиционную русскую кухню, и там было хорошо.

Ел красный суп – борщ, очень вкусный. Наверное, это самый вкусный суп, который я ел.

Также мне очень понравились фрикадельки.