Известный португальский футболист Нани рассказал о походе в ресторан и знакомстве с русской кухней.
– Приобщали ли вас к русской культуре? Может быть, ходили в баню, посещали выставки, пробовали борщ и так далее?
– Вчера я был в ресторане и пробовал традиционную русскую кухню, и там было хорошо.
Ел красный суп – борщ, очень вкусный. Наверное, это самый вкусный суп, который я ел.
Также мне очень понравились фрикадельки.
- Нани сыграл за «Альфа-Банку» с «Амкалом» (1:3) в Кубке Медиалиги.
- 38-летний португальский вингер реализовал пенальти.
- Нани – победитель ЛЧ, АПЛ и Евро.
Источник: «Советский спорт»