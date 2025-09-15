Дмитрий Егоров ответил на претензии Соловьева из-за приглашения Нани

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров отреагировал на критику Владимира Соловьева.

Телеведущий осудил приглашение Нани в команду «Альфа-Банка» из Медиалиги.

Португалец сыграл с «Амкалом» (1:3) в Кубке Медиалиги и реализовал пенальти.

«Соловьев негодует из-за Нани, а я негодую из-за халатности Соловьева.

Во-первых, в его программе заявляется, что в третьей лиге уже заявляют иностранцев. Нет, не заявляют. Это правилами запрещено. Ошибка. Ценность мнений уважаемых участников шоу в категории: лица, интересующиеся футболом от 18 до 45, снижается.

Во-вторых, основа политических шоу – приглашение малопопулярных иностранных экспертов, например, из США. И разве не комично звучит вопрос: «зачем их приглашать, своих разве мало?»

Но именно таким же вопросом задается ведущий, рассуждая о приезде куда более известного в мире футболиста Нани. Явное несоответствие, которое также снижает ценность мнений.

Вывод: мы все-таки говорим о некой здравой, справедливой и открытой к дружбе России. И в условиях дефицита кадров в приглашении звезды «МЮ» нет ничего зазорного.

Как нет ничего зазорного в том, с какими почестями коллеги Соловьева встречали в России Такера Карлсона. И я уверен, они бы мечтали заполучить Такера в свой прямой эфир.

В общем, подобные выступления не идут на пользу. Жаль, что уважаемый Карен Шахназоров также выдал плохую повестку», – написал Егоров в своем телеграм-канале.