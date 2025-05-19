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Нани перечислил клубы РПЛ, которые пытались его подписать

Сегодня, 17:46
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Бывший игрок сборной Португалии Нани сообщил, что его пытались подписать российские клубы.

«В своe время у меня были варианты приехать в Россию. В первый раз «Зенит» хотел, чтобы я подписал с ними контракт. Однако я был так молод, было так много других возможностей, и я решил остаться в Манчестере. Но, честно говоря, мы были довольно близки к тому, чтобы заключить сделку.

А потом, несколько лет спустя, ко мне проявил интерес московский «Локомотив». Мы были ещe ближе к тому, чтобы подписать контракт, но по определeнным причинам не продвинулись вперед. Я не переехал в России из-за каких-то мелочей. Но я бы с удовольствием играл здесь, в вашей лиге. Это было бы здорово», – сказал Нани.

  • Португалец больше всего матчей в карьере провел за «Манчестер Юнайтед» (230 игр, 41 гол, 65 ассистов).
  • На счету Нани 112 матчей за Португалию, 23 гола.
  • Футболист закончил карьеру в прошлом году.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Зенит Локомотив Нани
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1747667305
Все поезд ушел. Проваронил ты Зенит и гражданство РФ. :)))
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