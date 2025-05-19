Нани перечислил клубы РПЛ, которые пытались его подписать

Бывший игрок сборной Португалии Нани сообщил, что его пытались подписать российские клубы.

«В своe время у меня были варианты приехать в Россию. В первый раз «Зенит» хотел, чтобы я подписал с ними контракт. Однако я был так молод, было так много других возможностей, и я решил остаться в Манчестере. Но, честно говоря, мы были довольно близки к тому, чтобы заключить сделку.

А потом, несколько лет спустя, ко мне проявил интерес московский «Локомотив». Мы были ещe ближе к тому, чтобы подписать контракт, но по определeнным причинам не продвинулись вперед. Я не переехал в России из-за каких-то мелочей. Но я бы с удовольствием играл здесь, в вашей лиге. Это было бы здорово», – сказал Нани.