Нани перечислил клубы РПЛ, которые пытались его подписать

Бывший игрок сборной Португалии Нани сообщил, что его пытались подписать российские клубы.
«В своe время у меня были варианты приехать в Россию. В первый раз «Зенит» хотел, чтобы я подписал с ними контракт. Однако я был так молод, было так много других возможностей, и я решил остаться в Манчестере. Но, честно говоря, мы были довольно близки к тому, чтобы заключить сделку.
А потом, несколько лет спустя, ко мне проявил интерес московский «Локомотив». Мы были ещe ближе к тому, чтобы подписать контракт, но по определeнным причинам не продвинулись вперед. Я не переехал в России из-за каких-то мелочей. Но я бы с удовольствием играл здесь, в вашей лиге. Это было бы здорово», – сказал Нани.
- Португалец больше всего матчей в карьере провел за «Манчестер Юнайтед» (230 игр, 41 гол, 65 ассистов).
- На счету Нани 112 матчей за Португалию, 23 гола.
- Футболист закончил карьеру в прошлом году.
Источник: Спортс