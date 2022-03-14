Нани - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Луиш Карлуш
|Фамилия
|Да Кунья
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прая
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Луиш Карлуш
|Фамилия
|Да Кунья
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прая
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венеция
|8
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Венеция (Венеция)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|4:3
|Болонья (Болонья)
|05.05.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|10.04.2022
|73' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|77'
|02.04.2022
|83' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|20.03.2022
|1' -68'
|Венеция (Венеция)
|0:2
|Сампдория (Генуя)
|14.03.2022
|79' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Венеция (Венеция)
|06.03.2022
|89' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|27.02.2022
|67' -90'
|Верона (Верона)
|3:1
|Венеция (Венеция)
|20.02.2022
|1' -64'
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|06.02.2022
|1' -62'
|Венеция (Венеция)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|22.01.2022
|81' -90'
|Интер (Милан)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|16.01.2022
|72' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|73'