Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Нани - статистика

Актобе
17 ноября 1986 (39), Прая
#17 | Нападающий
177 см | 69 кг
Португалия | Кабо-Верде
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Актобе
1 : 0
05.09.2026
Женис
1' - 89'
11'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Иртыш
2 : 1
30.08.2026
Актобе
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Актобе
13
1
3
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Актобе
1 : 0
05.09.2026
Женис
1' - 89'
11'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Иртыш
2 : 1
30.08.2026
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Атырау
1 : 1
09.08.2026
Актобе
61' - 90'
88'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Окжетпес
2 : 2
28.05.2026
Актобе
68' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Актобе
0 : 0
23.05.2026
Кызыл-Жар
61' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Актобе
3 : 0
10.05.2026
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
2 : 0
03.05.2026
Актобе
1' - 90'
52'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Актобе
1 : 0
25.04.2026
Иртыш
74' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Женис
1 : 0
19.04.2026
Актобе
1' - 71'
44'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Улытау
1 : 1
05.04.2026
Актобе
67' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Актобе
1 : 4
21.03.2026
Елимай
1' - 64'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайрат
1 : 0
16.03.2026
Актобе
70' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Актобе
4 : 1
07.03.2026
Тобол
71' - 90'
74'
Главные новости
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
Вчера, 20:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+