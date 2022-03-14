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    Нани - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Луиш Карлуш
    Фамилия Да Кунья
    Команда Венеция
    Состав Основной
    Родной город Прая
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 175
    Вес 69
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венеция 8 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    14.05.2022 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Венеция (Венеция)
    08.05.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 4:3 Болонья (Болонья)
    05.05.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 2:1 Венеция (Венеция)
    01.05.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Венеция (Венеция)
    16.04.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Венеция (Венеция)
    10.04.2022 73' -90' Венеция (Венеция) 1:2 Удинезе (Удине)
    77'
    02.04.2022 83' -90' Специя (Ла Специя) 1:0 Венеция (Венеция)
    20.03.2022 1' -68' Венеция (Венеция) 0:2 Сампдория (Генуя)
    14.03.2022 79' -90' Лацио (Рим) 1:0 Венеция (Венеция)
    06.03.2022 89' -90' Венеция (Венеция) 1:4 Сассуоло (Сассуоло)
    27.02.2022 67' -90' Верона (Верона) 3:1 Венеция (Венеция)
    20.02.2022 1' -64' Венеция (Венеция) 1:1 Дженоа (Генуя)
    12.02.2022 Был в запасе Торино (Турин) 1:2 Венеция (Венеция)
    06.02.2022 1' -62' Венеция (Венеция) 0:2 Наполи (Неаполь)
    22.01.2022 81' -90' Интер (Милан) 2:1 Венеция (Венеция)
    16.01.2022 72' -90' Венеция (Венеция) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    73'
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