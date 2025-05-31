38-летний Нани хочет возобновить карьеру в России

Бывший игрок «МЮ» и сборной Португалии Нани хочет выступать в России.
«Нани хочет переехать в Россию и возобновить карьеру.
Футболист готов играть в Медиалиге за 15 тысяч долларов в месяц.
Нани приезжал в Россию принять участие в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в кубке УЕФА. Португальцу рассказали о Медиалиге. Ему понравился формат, и он всерьeз стал задумываться о возобновлении карьеры. Полузащитник не против пожить в столице и немного попылить на московских стадионах.
Глава Медиалиги Николай Осипов подтвердил, что агенты игрока связывались с несколькими клубами, но раскрывать подробности не стал», – сообщил источник.
- Португалец больше всего матчей в карьере провел за «Манчестер Юнайтед» (230 игр, 41 гол, 65 ассистов).
- На счету Нани 112 матчей за Португалию, 23 гола.
- Футболист закончил карьеру в прошлом году.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»