38-летний Нани хочет возобновить карьеру в России

Бывший игрок «МЮ» и сборной Португалии Нани хочет выступать в России.

«Нани хочет переехать в Россию и возобновить карьеру.

Футболист готов играть в Медиалиге за 15 тысяч долларов в месяц.

Нани приезжал в Россию принять участие в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в кубке УЕФА. Португальцу рассказали о Медиалиге. Ему понравился формат, и он всерьeз стал задумываться о возобновлении карьеры. Полузащитник не против пожить в столице и немного попылить на московских стадионах.

Глава Медиалиги Николай Осипов подтвердил, что агенты игрока связывались с несколькими клубами, но раскрывать подробности не стал», – сообщил источник.