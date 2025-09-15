Нани назвал «великим человеком» экс-футболиста сборной России: «Удивил меня с приятной стороны»

Известный португальский футболист Нани высоко отозвался о Сергее Овчинникове.
Экс-вратарь сборной России сейчас тренирует медийную «Альфа-Банку».
– Вы провели четырехчасовую тренировку за день до матча. Как вам работать под руководством Сергея Овчинникова?
– Это было круто! Овчинников – великий человек! Благодаря ему я очень комфортно влился в команду.
У нас была с ним классная беседа. Он спрашивал меня, как я себя чувствую, как хочу играть, как распределять игровое время в связи с моей нагрузкой.
Было приятно находиться рядом с Сергеем и получше его узнать. Знаю, что Овчинников играл в «Порту», «Бенфике», «Алверке».
Если у тебя нет контакта с человеком, ты не узнаешь его личность. Сергей удивил меня с приятной стороны.
- Нани сыграл за «Альфа-Банку» с «Амкалом» (1:3) в Кубке Медиалиги.
- 38-летний португальский вингер реализовал пенальти.
- Нани – победитель ЛЧ, АПЛ и Евро.
Источник: «Советский спорт»