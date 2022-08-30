Кокорин близок переходу в кипрский «Аполлон» (Николо Скира)

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к переходу в кипрский «Аполлон».

По информации инсайдера Николо Скиры, переговоры сторон об аренде 31-летнего россиянина до конца сезона находятся на завершающей стадии.

Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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