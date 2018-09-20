Два гола «Краснодара» вошли в десятку лучших мячей сезона Лиги Европы-2018/19

МОЛОДЦЫ!
УЕФА опубликовал рейтинг десяти лучших голов сезона Лиги Европы. В рейтинг вошли два гола российского клуба «Краснодар».
- Исмаила Сарр («Ренн» – «Яблонец») – 1-й тур группового этапа, 20.09.2018
- Педро («Челси» – «Славия») – ответный матч 1/4 финала, 18.04.2019
- Давид Фопала («Аполлон» – «Лацио») – 5-й тур группового этапа, 29.11.2018
- Тобиас Хейнтс («Сарпсборг» – «Бешикташ») – 5-й тур группового этапа, 29.11.2018
- Ари («Краснодар» – «Акхисар») – 5-й тур группового этапа, 29.11.2018
- Мунир («Славия» – «Севилья») – ответный матч 1/8 финала, 14.03.2019
- Торнике Окриашвили («Краснодар» – «Севилья») – 2-й тур группового этапа, 04.10.2018
- Нани («Карабах» – «Спортинг») – 5-й тур группового этапа, 29.11.2018
- Яромир Жмхаль («Славия» – «Бордо») – 1-й тур группового этапа, 20.09.2018
- Роке Меса («Севилья» – «Акхисар») – 3-й тур группового этапа, 25.10.2018
В число технических наблюдателей, которые составили рейтинг, вошли: Миленко Ачимович (Словения), Саввас Константину (Кипр), Стефан Маевски (Польша), Ярмо Матиканен (Финляндия), Геннадий Скуртул (Молдова), Томас Шааф (Германия).
Гол Ари:
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— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 29, 2018
Гол Торнике Окриашвили:
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— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 4, 2018