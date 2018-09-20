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    Два гола «Краснодара» вошли в десятку лучших мячей сезона Лиги Европы-2018/19

    УЕФА опубликовал рейтинг десяти лучших голов сезона Лиги Европы. В рейтинг вошли два гола российского клуба «Краснодар».

    1. Исмаила Сарр («Ренн» – «Яблонец») – 1-й тур группового этапа, 20.09.2018
    2. Педро («Челси» – «Славия») – ответный матч 1/4 финала, 18.04.2019
    3. Давид Фопала («Аполлон» – «Лацио») – 5-й тур группового этапа, 29.11.2018
    4. Тобиас Хейнтс («Сарпсборг» – «Бешикташ») – 5-й тур группового этапа, 29.11.2018
    5. Ари («Краснодар» – «Акхисар») – 5-й тур группового этапа, 29.11.2018
    6. Мунир («Славия» – «Севилья») – ответный матч 1/8 финала, 14.03.2019
    7. Торнике Окриашвили («Краснодар» – «Севилья») – 2-й тур группового этапа, 04.10.2018
    8. Нани («Карабах» – «Спортинг») – 5-й тур группового этапа, 29.11.2018
    9. Яромир Жмхаль («Славия» – «Бордо») – 1-й тур группового этапа, 20.09.2018
    10. Роке Меса («Севилья» – «Акхисар») – 3-й тур группового этапа, 25.10.2018

    В число технических наблюдателей, которые составили рейтинг, вошли: Миленко Ачимович (Словения), Саввас Константину (Кипр), Стефан Маевски (Польша), Ярмо Матиканен (Финляндия), Геннадий Скуртул (Молдова), Томас Шааф (Германия).

    Гол Ари:

    Гол Торнике Окриашвили:

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2417

      Бугимен 27 минут назад

      МОЛОДЦЫ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +632

      Мы ЦСКА 2 часа назад

      Выбирать то и не из чего

      0
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    • ...
      Рейтинг: +353

      Muboraksho 2 часа назад

      Первый гол который забил Ари похож на шахматную игру когда ферзь пробивается и ставит мат. А гол Сулейманова красив от безысходности нападающего... Оба гола красивы и вкус у специалистов Лиги Европы в норме...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6079

      KLIM777 3 часа назад

      гол сулейманова в ворота валенсии куда круче первого гола

      4
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      Рейтинг: +2586

      владимир миронов > KLIM777 43 минуты назад

      100% за, гол Ари обычный, ничего выдающегося.

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