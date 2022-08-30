Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    У Кокорина появилось еще одно предложение из Кипра

    Срыв трансфера нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис» может быть связан с интересом со стороны другого кипрского клуба.

    Предложение 31-летнему россиянину сделал «Аполлон» – участник группового этапа Лиги конференций.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

    Новости по теме
    Трансфер Кокорина в «Арис» сорвался («РБ Спорт») 7
    Аренда Кокорина в «Арис» оказалась под вопросом из-за требований агента 6
    «Арис» близок к подписанию Кокорина, переговоры – на заключительном этапе 11
    Источник: Viola News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:23
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4510

      Enter2006 37 минут назад

      С такими предпочтениями пусть переходит в "Клаб Валенсия" ))
      (не-не, это не Испанский клуб, но отдохнуть в стране указанного клуба можно хорошо).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +850

      Untitled-1 43 минуты назад

      от клуба Cyprus Golden Resort 5*, контракт 7дней/6 ночей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7476

      mihail200606 51 минуту назад

      Целых 11 матчей? Офигеть..думал,2-3 от силы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +944

      партизан84 59 минут назад

      у него не агент, а туроператор?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11499

      Алексей З 1 час назад

      Греция, Кипр , потом и Турция .
      Санёк все курорты и пляжи должен осмотреть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25580

      vladimir-7 > Алексей З 6 минут назад

      ... но только те курорты, где есть отличное шампанское.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11