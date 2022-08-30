У Кокорина появилось еще одно предложение из Кипра

С такими предпочтениями пусть переходит в "Клаб Валенсия" ))
(не-не, это не Испанский клуб, но отдохнуть в стране указанного клуба можно хорошо).
Срыв трансфера нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис» может быть связан с интересом со стороны другого кипрского клуба.
Предложение 31-летнему россиянину сделал «Аполлон» – участник группового этапа Лиги конференций.
- Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.