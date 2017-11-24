Лига Европы. «Эвертон» пропустил пять мячей от «Аталанты», «Лион» разгромил «Аполлон»

Подошли к концу два матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Лион» на своем поле забил четыре безответных гола в ворота «Аполлона», а «Эвертон» потерпел крупное поражение от «Аталанты».

Лига Европы. Групповой этап. Группа Е. 5-й тур

Лион (Франция) – Аполлон (Кипр) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дьякаби, 29; 2:0 – Фекир, 32; 3:0 – Диас, 66; 4:0 – Маолида, 90.

Эвертон (Англия) – Аталанта (Италия) – 1:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Кристанте, 12; 0:2 – Кристанте, 64; 1:2 – Рамирес, 71; 1:3 – Госенс, 87; 1:4 – Корнелиус, 88; 1:5 – Корнелиус, 90.

Незабитый пенальти: Гомес, 48.

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