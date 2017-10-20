Лига Европы. «Эвертон» упустил ничью в матче с «Лионом», «Аталанта» обыграла «Аполлон»

«Лион» обыграл «Эвертон» со счетом 2:1 на групповой стадии Лиги Европы. На счету Набиля Фекира гол с пенальти, Эшли Уиллиамс и Бертран Траоре забили с игры.
«Аталанта» обыграла кипрский «Аполлон» – 3:1.
Лига Европы. Группа E. 3-й тур
Аталанта (Италия) – Аполлон (Кипр) – 3:1 (1:0)
Гол: 1:0 – Иличич, 12; 1:1 – Скембри, 59; 2:1 – Петанья, 64; 3:1 – Фройлер, 66.
Эвертон (Англия) – Лион (Франция) – 1:2 (0:1)
Гол: 0:1 – Фекир, 6 (в свои ворота); 1:1 – Уильямс, 69; 1:2 – Траоре, 75.
Источник: Бомбардир.ру