Кокорин прокомментировал разгромную победу «Ариса» в дерби с «Аполлоном»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался после выигранного матча седьмого тура чемпионата Кипра против «Аполлона».

«Арис» разгромил соперника со счетом 3:0.

Россиянин забил первый гол в дерби Лимассола.

«По игре почувствовал, что «Арис» гораздо сильнее действующего чемпиона. «Аполлон» не совсем по-чемпионски выглядел на протяжении всего матча. В принципе, проблем они нам не доставили.

Общался с парнем, с которым в «Зените» пересекались. Он сказал, что им тяжело играть два матча на неделе. Их тоже можно понять.

Мы исправили реализацию, забили три гола. Первый тайм был скомканный, непонятный, во втором игра стала интересней. Сохранили ворота в неприкосновенности, игрой довольны.

Что касается замены, первый тайм был не лучшим в моeм исполнении. Потом разыгрался, пасы нормальные пошли. Я чувствовал, что могу что-то сделать, и тут замена.

С одной стороны, расстроился, а с другой стороны, понимал, что в конце нужно было усиливать команду. Ребята, которые вышли на замену, добавили новых красок и моментов в игру», – сказал Кокорин.

Как дела у Кокорина: уже забивает на Кипре (все в восторге) и дал большое интервью – о карьере, «Фиорентине» и деньгах