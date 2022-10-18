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    Кокорин прокомментировал разгромную победу «Ариса» в дерби с «Аполлоном»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался после выигранного матча седьмого тура чемпионата Кипра против «Аполлона».

    • «Арис» разгромил соперника со счетом 3:0.
    • Россиянин забил первый гол в дерби Лимассола.

    «По игре почувствовал, что «Арис» гораздо сильнее действующего чемпиона. «Аполлон» не совсем по-чемпионски выглядел на протяжении всего матча. В принципе, проблем они нам не доставили.

    Общался с парнем, с которым в «Зените» пересекались. Он сказал, что им тяжело играть два матча на неделе. Их тоже можно понять.

    Мы исправили реализацию, забили три гола. Первый тайм был скомканный, непонятный, во втором игра стала интересней. Сохранили ворота в неприкосновенности, игрой довольны.

    Что касается замены, первый тайм был не лучшим в моeм исполнении. Потом разыгрался, пасы нормальные пошли. Я чувствовал, что могу что-то сделать, и тут замена.

    С одной стороны, расстроился, а с другой стороны, понимал, что в конце нужно было усиливать команду. Ребята, которые вышли на замену, добавили новых красок и моментов в игру», – сказал Кокорин.

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    Источник: телеграм-канал «Ариса»

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    Сегодня, 16:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      Клон Лосяша 8 минут назад

      Кокоша и Зарема - нынешние звёзды росс. футбола! Кто звездатее - решать болелам пищевика!

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