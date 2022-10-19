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  • Как дела у Кокорина: уже забивает на Кипре (все в восторге) и дал большое интервью – о карьере, «Фиорентине» и деньгах

Как дела у Кокорина: уже забивает на Кипре (все в восторге) и дал большое интервью – о карьере, «Фиорентине» и деньгах

19 октября 2022, 10:54
13

Скоро будет три месяца после начала аренды Александра Кокорина в кипрском «Арисе». Результаты пока лучше, чем были в «Фиорентине». Если в Италии у Кокорина не было ни голов, ни игрового времени, то на Кипре он чуточку приободрился: играет, забивает и даже обсуждает жизнь.

Кокорин уже забил за «Арис»: его очень (очень-очень) хвалят партнеры и тренеры

На данный момент Кокорин, как говорит Transfermarkt, провел за «Арис» шесть матчей. Статистика:

  • Три гола;
  • Ассист;
  • Две желтые карточки;
  • 352 минуты на поле;
  • Когда Кокорин играл, «Арис» одержал четыре победы и дважды проиграл.

Отдельная тема – оценки Кокорина от тренеров и игроков «Ариса». Они все в восторге. Вот слова Виталия Астафьева: помощника главного тренера: «О н еще ни разу не сыграл 90 минут. Но результат делает – результативное действие в каждом матче. Играет полезно. Кокорин – футболист европейского уровня, его естественно видят как игрока основы. Здесь Саша однозначно не затеряется. Станет ли одним из лучших – зависит исключительно от него».

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский говорил о Кокорине так: «У него здравое размышление о жизни, о подходе к ней. Мне это нравится. Я только познакомился с ним, и пока меня все устраивает. Конечно, хотелось бы, чтобы он еще и как спортсмен приносил большую пользу нам. Руководство предлагало мне не только Кокорина на эту позицию. Там были и другие именитые российские футболисты. Но я хотел именно его, потому что здесь я вижу огромный талант и потенциал, подходящий нашему футболу».

А вот слова полузащитника «Ариса» Юлиуса Сзоке: «У Саши было мало игровой практики в Италии, но я сразу увидел: он на голову выше остальных игроков «Ариса». Вообще другой уровень. Кокорин предельно мотивирован – переживает за результат даже на тренировках. Менталитет победителя никуда не денешь».

Кокорин дал большое интервью Нобелью Арустамяну – о жизни на Кипре, «Арисе», итальянском периоде карьеры

Большое интервью Нобелю Арустамяну – редкое для Кокорина медиаявление. Арустамян хотел сделать с ним ролик, когда тот переходил в «Фиорентину» – не получилось. Теперь он сделал с ним интервью, когда Кокорин уехал в «Арис»:

Вот главные цитаты:

• О деньгах: «Мне тяжело сказать [почему он – самый богатый футболист России]. Потому что те команды, куда я переходил, готовы были платить. Я особо не выпрашивал, мне их давали. Наверное, да, где-то переоценено, где-то большие деньги, но такие деньги были в России. То время было, скажем так, золотое. Сейчас такого нет. Мы просто попали в хорошее время».

• О возвращении в сборную: «Вернуться в сборную ради того, чтобы вернуться и играть с неконкурирующими странами – я не понимаю этого. Всегда стремился попасть в сборную, чтобы сыграть с топовыми футболистами, против сильных стран, представлять свою страну, соревноваться. Сейчас этого нет, сейчас тяжелое время. Какой смысл? Если бы меня пригласил Валерий Георгиевич я бы мог c ним поговорить, но ради чего?»

• О дебюте в Серии А: «Самое обидное было – момент с «Интером». Я дебютировал. Выходил с травмой уже. Об этом никто не знал. Я выхожу, должен радоваться дебюту в Серии А, а у меня уже надрыв задней был. Я выхожу, а мне вообще насрать. Все думают, волнуюсь я или нет. А мне вообще похер. Я понимаю, что это ужас. Вроде я должен радоваться и носиться с мячом, но я не могу ничего сделать. А потом все считали, что я отдал 7 пасов. Ну, какая-то херня была».

• О планах на карьеру: «Я планирую играть до 39 лет. Где? Ну как я могу ответить на этот вопрос. Хочу доказать в Италии, потому что я могу там играть. Я это знаю – мне нужно только доверие тренера и руководства. Сейчас «Фиорентина» играет не очень, потому что меня нет, я талисман команды».

• О Кипре: «Есть Кипр, а есть Лимасол. Я очень удивлен. После Флоренции как будто попал в какой-то молодежный город, где русскоязычная речь, что я, конечно, стал подзабывать. Мне это очень приятно. Ты везде можешь найти русскую речь и то, что тебе нужно. Например, захотел пельмени – здесь они есть, захотел сырники на завтрак – тоже есть. В Италии возраст – плюс 60, а Лимасол – супермолодежный город. Флоренция красивая, но взрослая».

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press, соцсети Александра Кокорина

Источник: Бомбардир
Россия Арис Кокорин Александр
Комментарии (13)
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vovan111
1666199694
Санька,играй забивай и ни на кого не обращай внимания!!! Злопыхателей везде хватает,отвечай им забитыми голами и они сразу заткнуться.
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kvm
1666247451
петушара крашенный
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Илья Егоров
1666250088
Надеюсь, Кокорин возьмется за голову и заиграет в будущем
Ответить
Октавиус
1666252549
удачи Сане!
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OlegMilleniumDaveBoiko198
1666261045
Кокорин - это наш ответ на антироссийские санкции Гейропе.
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