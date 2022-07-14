Колумбийский футболист может подать в суд на «Уфу»

Колумбийский полузащитник греческого «Аполлона» Хуан Фелипе Вилья может подать в суд на «Уфу».
«Игрок принял предложение «Уфы», но в момент, когда оформлял билеты на самолет, российский клуб отменил сделку в одностороннем порядке.
«Уфа» ежедневно просила Хуана подождать, пока они получат разрешение. Затем в клубе заявили, что взяли других иностранцев и больше нет места по лимиту, но официальное предложение – обязательство.
Представители игрока рассматривают возможность подачи судебного иска против «Уфы», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
- Вилье 22 года.
- В прошлом сезоне он провел 29 матчей за «Аполлон», забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 200 тысяч евро.
Источник: Sport24