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Колумбийский футболист может подать в суд на «Уфу»

Колумбийский полузащитник греческого «Аполлона» Хуан Фелипе Вилья может подать в суд на «Уфу».

«Игрок принял предложение «Уфы», но в момент, когда оформлял билеты на самолет, российский клуб отменил сделку в одностороннем порядке.

«Уфа» ежедневно просила Хуана подождать, пока они получат разрешение. Затем в клубе заявили, что взяли других иностранцев и больше нет места по лимиту, но официальное предложение – обязательство.

Представители игрока рассматривают возможность подачи судебного иска против «Уфы», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

  • Вилье 22 года.
  • В прошлом сезоне он провел 29 матчей за «Аполлон», забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 200 тысяч евро.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 18:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +8661

    R_a_i_n 1 час назад

    интересно в какой суд?

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