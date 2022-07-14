Колумбийский футболист может подать в суд на «Уфу»

Колумбийский полузащитник греческого «Аполлона» Хуан Фелипе Вилья может подать в суд на «Уфу».

«Игрок принял предложение «Уфы», но в момент, когда оформлял билеты на самолет, российский клуб отменил сделку в одностороннем порядке.

«Уфа» ежедневно просила Хуана подождать, пока они получат разрешение. Затем в клубе заявили, что взяли других иностранцев и больше нет места по лимиту, но официальное предложение – обязательство.

Представители игрока рассматривают возможность подачи судебного иска против «Уфы», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.