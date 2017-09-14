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    Лига Европы. «Эвертон» с разгромом проиграл «Аталанте», «Лион» не справился с «Аполлоном»

    Состоялись первые матчи группы Е Лиги Европы. Итальянская «Аталанта» дома без видимых проблем разобралась с английским «Эвертоном». Все три гола забили разные игроки.

    В другом поединке квартета французский «Лион» не смог одолеть кипрский «Аполлон».

    Лига Европы. Группа Е. 1-й тур

    Аталанта (Италия) – Эвертон (Англия) – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Масьелло, 27; 2:0 – Гомес, 41; 3:0 – Кристанте, 44.

    Аполлон (Кипр) – Лион (Франция) – 1:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Депай, 53 (с пенальти); 1:1 – Адриан, 90+3.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 21:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 15 сентября 2017, 10:14

      ОГОНЬ, Аты баты))))

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 сентября 2017, 22:58

      Киприоты жгут.

      1
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      Рейтинг: +61

      denbagrov27 14 сентября 2017, 22:24

      долбаный эвертон всю ставку засрал

      0
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 14 сентября 2017, 22:14

      Роспект Аталанты

      0
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 14 сентября 2017, 22:09

      Ого...весело "ирискам" насували.

      0
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