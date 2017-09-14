Лига Европы. «Эвертон» с разгромом проиграл «Аталанте», «Лион» не справился с «Аполлоном»

Состоялись первые матчи группы Е Лиги Европы. Итальянская «Аталанта» дома без видимых проблем разобралась с английским «Эвертоном». Все три гола забили разные игроки.

В другом поединке квартета французский «Лион» не смог одолеть кипрский «Аполлон».

Лига Европы. Группа Е. 1-й тур

Аталанта (Италия) – Эвертон (Англия) – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Масьелло, 27; 2:0 – Гомес, 41; 3:0 – Кристанте, 44.

Аполлон (Кипр) – Лион (Франция) – 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Депай, 53 (с пенальти); 1:1 – Адриан, 90+3.

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