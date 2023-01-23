Мама Кокорина отреагировала на дубль сына в чемпионате Кипра

Светлана Кокорина, мама нападающего Александра Кокорина, прокомментировала результат сегодняшнего дерби Лимассола между «Арисом» и «Аполлоном».

«Арис» победил со счетом 3:1.

Кокорин оформил дубль.

Россиянин воспользовался ошибкой соперников и реализовал пенальти.

«Я счастлива за сына, за его дубль. Рада, что команда одержала победу. Смотрела игру, конечно, переживала и очень рада, что у него получилось вернуться и сразу забить.

Про физическую готовность лучше спросить у него. Но мы постоянно общаемся, и знаю, что настрой у него отличный», – сказала Кокорина.

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