Полузащитник «Краснодара» Вандерсон вошел в команду недели Лиги Европы

УЕФА назвал команду четвертого тура Лиги Европы.

В число лучших 11-ти игроков недели вошел полузащитник «Краснодара» Вандерсон. В матче со «Стандардом» он провел на поле 90 минут, забил гол и сделал результативную передачу.

Вратарь: Андрес («Вильярреал»).

Защитники: Константинос Цимикас («Олимпиакос»), Виталий Миколенко («Динамо» Киев), Тин Йедвай («Байер»), Киран Тирни («Селтик»).

Полузащитники: Вандерсон («Краснодар»), Константинос Фортунис («Олимпиакос»), Мият Гачинович («Айнтрахт»), Матье Вальбуэна («Фенербахче»).

Нападающие: Такуми Минамино («Зальцбург», Эмилио Зелая («Аполлон»).