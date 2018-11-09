Полузащитник «Краснодара» Вандерсон вошел в команду недели Лиги Европы

По делу,вчера был лучшим в Краснодаре!
УЕФА назвал команду четвертого тура Лиги Европы.
В число лучших 11-ти игроков недели вошел полузащитник «Краснодара» Вандерсон. В матче со «Стандардом» он провел на поле 90 минут, забил гол и сделал результативную передачу.
Вратарь: Андрес («Вильярреал»).
Защитники: Константинос Цимикас («Олимпиакос»), Виталий Миколенко («Динамо» Киев), Тин Йедвай («Байер»), Киран Тирни («Селтик»).
Полузащитники: Вандерсон («Краснодар»), Константинос Фортунис («Олимпиакос»), Мият Гачинович («Айнтрахт»), Матье Вальбуэна («Фенербахче»).
Нападающие: Такуми Минамино («Зальцбург», Эмилио Зелая («Аполлон»).