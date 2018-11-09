Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Полузащитник «Краснодара» Вандерсон вошел в команду недели Лиги Европы

    УЕФА назвал команду четвертого тура Лиги Европы.

    В число лучших 11-ти игроков недели вошел полузащитник «Краснодара» Вандерсон. В матче со «Стандардом» он провел на поле 90 минут, забил гол и сделал результативную передачу.

    Вратарь: Андрес («Вильярреал»).

    Защитники: Константинос Цимикас («Олимпиакос»), Виталий Миколенко («Динамо» Киев), Тин Йедвай («Байер»), Киран Тирни («Селтик»).

    Полузащитники: Вандерсон («Краснодар»), Константинос Фортунис («Олимпиакос»), Мият Гачинович («Айнтрахт»), Матье Вальбуэна («Фенербахче»).

    Нападающие: Такуми Минамино («Зальцбург», Эмилио Зелая («Аполлон»).

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2018 15:58
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +305

      radist_21 9 ноября 2018, 19:15

      По делу,вчера был лучшим в Краснодаре!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 9 ноября 2018, 17:35

      И это еще не лучшей своей игрой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 9 ноября 2018, 17:22

      так держать. Еще были хороши Мельгарехо и Ханни из Спартака

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 