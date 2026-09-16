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РПЛ 2026/2027
Команды
Балтика
Мингиян Бевеев
Статистика
€ 1,80 млн
Мингиян Бевеев - статистика
Балтика
30 ноября 1995 (30), Элиста
#22 | Защитник
182 см | 74 кг
Россия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Балтика
2 : 3
16.09.2026
Зенит
1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Факел
2 : 2
12.09.2026
Балтика
1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Балтика
0 : 1
06.09.2026
Локомотив
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 0
02.09.2026
Крылья Советов
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Родина
0 : 3
30.08.2026
Балтика
1' - 90'
31'
Статистика по турнирам
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Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 0
02.09.2026
Крылья Советов
46' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Балтика
1 : 1
20.08.2026
Динамо Мх
1' - 45'
22'
Россия. Кубок, 1 тур
Зенит
1 : 0
05.08.2026
Балтика
70' - 90'
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