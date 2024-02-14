Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Квинси Промес
Статистика
Квинси Промес - статистика
Завершил карьеру
4 января 1992 (34)
#10 | Полузащитник
174 см | 70 кг
Нидерланды | Суринам
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2024
Товарищеские матчи 2024
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Суперкубок России 2022
Товарищеские матчи 2022
Лига Европы 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Чемпионат Европы 2020
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Лига наций 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Россия. Кубок 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Суперкубок России 2017
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак
3
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Спартак
6 : 0
14.02.2024
Кайрат
59' - 90'
62, 82'
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Шабаб Аль-Ахли
0 : 5
09.02.2024
Спартак
1' - 46'
3'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Спартак
0 : 3
07.02.2024
Ростов
1' - 46'
Главные новости
Фото
10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
1
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
1
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
7
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
8
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
46
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
8
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+