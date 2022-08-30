Квинси Промес - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Квинси
|Фамилия
|Промес
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1992 (31 год)
|Рост
|174
|Вес
|70
Стоимость:
€ 11,00
млн
|Имя
|Квинси
|Фамилия
|Промес
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1992 (31 год)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Спартак
|3:2
|Факел
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|18' 41'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Спартак
|2:2
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Спартак
|4:2
|Локомотив
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|90' 90' 15'
|22.02.2023
|60' - 90'
|Локомотив
|0:1
|Спартак
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|8
|4
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:2
|Локомотив (Москва)
|90' 90' 15'
|22.02.2023
|60' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:1
|Спартак (Москва)
|27.11.2022
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
(4:2)п
|Спартак (Москва)
|23.11.2022
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Спартак (Москва)
|19.10.2022
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Спартак (Москва)
|29.09.2022
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|79' 90' 45'
|15.09.2022
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Факел (Воронеж)
|34'
|30.08.2022
|58' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)