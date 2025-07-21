Абаскаль высказался о ситуации с Промесом: «Надеюсь, с ним все в порядке»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на ситуацию с Квинси Промесом.

«По ситуации с Квинси у меня нет полной истории и информации. Надеюсь, с ним все в порядке, и мы дождемся решения по его делу», – сказал Абаскаль.