Абаскаль высказался о ситуации с Промесом: «Надеюсь, с ним все в порядке»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на ситуацию с Квинси Промесом.
«По ситуации с Квинси у меня нет полной истории и информации. Надеюсь, с ним все в порядке, и мы дождемся решения по его делу», – сказал Абаскаль.
- Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах. В Нидерландах он был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Промес находился в ОАЭ с 24 января 2024 года, куда приехал на сборы вместе со «Спартаком», однако по их окончании правоохранительные органы Эмиратов задержали игрока при попытке покинуть страну. В минувшем сезоне вингер играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.
- 20 июня 2025 года Промеса экстрадировали в Нидерланды. Он находится в СИЗО.
Источник: «Матч ТВ»