⚡️ Промес близок к возвращению в Россию – вопрос решен на уровне МИДа

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вскоре должен вернуться в Россию.

Вопрос о беспрепятственном выезде спартаковца из ОАЭ в Россию решен на уровне министерств иностранных дел.

32-летний Промес находится в ОАЭ под подпиской о невыезде.

Власти Нидерландов, где спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата, пытаются добиться экстрадиции футболиста.

Квинси в феврале не выпустили из ОАЭ.

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