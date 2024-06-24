⚡️ Промес близок к возвращению в Россию – вопрос решен на уровне МИДа

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вскоре должен вернуться в Россию.
Вопрос о беспрепятственном выезде спартаковца из ОАЭ в Россию решен на уровне министерств иностранных дел.
- 32-летний Промес находится в ОАЭ под подпиской о невыезде.
- Власти Нидерландов, где спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата, пытаются добиться экстрадиции футболиста.
- Квинси в феврале не выпустили из ОАЭ.
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