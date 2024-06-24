Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    • Главная
    • Новости
    • ⚡️ Промес близок к возвращению в Россию – вопрос решен на уровне МИДа

    ⚡️ Промес близок к возвращению в Россию – вопрос решен на уровне МИДа

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вскоре должен вернуться в Россию.

    Вопрос о беспрепятственном выезде спартаковца из ОАЭ в Россию решен на уровне министерств иностранных дел.

    • 32-летний Промес находится в ОАЭ под подпиской о невыезде.
    • Власти Нидерландов, где спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата, пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • Квинси в феврале не выпустили из ОАЭ.

    Хорошо помните прошлые Чемпионаты Европы? Проверьте себя в историческом тесте!

    Новости по теме
    «Спартак» продлит контракт с Промесом, как только он вернется в Россию 9
    Юрист – о возвращении Промеса в Россию: «Это будет чудо и проигрыш Нидерландов» 1
    Алланазаров – о возвращении Промеса в Россию: «Вопрос морали меня не трогает, пусть играет пропащий» 4
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:45
    Рекомендуем
    Комментарии (27)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мордаванин
    1719219708
    зам Лаврова это престижнией чем зениту забивать
    Ответить
    Krics
    1719219937
    Бо#м#жи сопли распустили,ихмо.
    Ответить
    seth343
    1719220140
    Ща из помоек полезут.
    Ответить
    JTherry
    1719220368
    наш МИД утёр нос голландским пи**расам из МУС и тому подобным заведениям...) а Промесу будет наукой - отсидка на киче в ОАЭ, ибо не фиг гоняться с бабами по эмиратам на машинах с влюблёнными глазами... и с возвращением в родные пенаты..!))
    Ответить
    ...короче
    1719220386
    ... Сэмэныча, по-человечески жаль, переживать такой стресс!)...
    Ответить
    Axe111
    1719220453
    С ПОМЕТКОЙ МОЛНИЯ....боже
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1719220512
    Какой позор, когда правительство покрывает преступника и наркодилера. Гыгыгы
    Ответить
    ...короче
    1719220700
    ...эту новость надо было в рамочку поместить и до вечера держать. Вот какие у меня теперь дела, если руки сами к телефону тянутся?)...
    Ответить
    Gazelvagen877
    1719220844
    Немытые, че за пищали, крысёныши? Дай Бог, чтобы он вернулся в команду и он разнесет ваши мусорные баки! Хоть это его и последний шанс на исправление будет, но он топ игрок и получше всяких бразильцев у которых на роже написано, бабки капают, а дальше насрать!!!!
    Ответить
    Челнинец
    1719225199
    Бзениты скулить начали
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+