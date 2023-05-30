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    Шелия ответил, какие нападающие из РПЛ его раздражают

    Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, каким атакующим игрокам он не любит противостоять.

    – Кто из нападающих вызывает наибольшее раздражение у вас?

    – Малком и Промес – непредсказуемые, это факт. Клаудиньо тоже очень умный, хитрый. Дзюба вернулся, против которого не очень-то приятно играть, Соболев.

    Но всe же Малком, Промес и Клаудиньо на другом уровне. От них на поле можно ожидать всe, что угодно.

    Отмечу, наверное, ещe Кордобу. Он очень габаритный, быстрый и опасный нападающий. Если бы Дзюба играл весь сезон, думаю, я бы его включил в топ.

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    Источник: Metaratings

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