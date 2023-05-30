Шелия ответил, какие нападающие из РПЛ его раздражают

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, каким атакующим игрокам он не любит противостоять.

– Кто из нападающих вызывает наибольшее раздражение у вас?

– Малком и Промес – непредсказуемые, это факт. Клаудиньо тоже очень умный, хитрый. Дзюба вернулся, против которого не очень-то приятно играть, Соболев.

Но всe же Малком, Промес и Клаудиньо на другом уровне. От них на поле можно ожидать всe, что угодно.

Отмечу, наверное, ещe Кордобу. Он очень габаритный, быстрый и опасный нападающий. Если бы Дзюба играл весь сезон, думаю, я бы его включил в топ.