Шелия назвал тройку лучших вратарей РПЛ

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, каких вратарей считает сильнейшими в чемпионате России.
– Вы входите в топ‑3 вратарей чемпионата?
– Конечно (смеется). Шучу. Не мне судить, я стараюсь выглядеть хорошо в каждом матче, приносить команде пользу. И это главная для меня задача.
– Кого из коллег по цеху выделите?
– Номер один для меня – Игорь Акинфеев. Матвей Сафонов, Антон Шунин в хорошей форме. В РПЛ много хороших голкиперов.
– В чем секрет Акинфеева, который в 36 лет остается сильнейшим в России?
– Он сильно любит футбол. Наверное, каждый из нас не хочет расставаться с футболом, держит себя в тонусе.
При этом Игоря надо уважать, он, наверное, хочет уйти красиво, потому и играет так хорошо.
Источник: «Матч ТВ»