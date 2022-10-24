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    Шелия назвал тройку лучших вратарей РПЛ

    Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал, каких вратарей считает сильнейшими в чемпионате России.

    – Вы входите в топ‑3 вратарей чемпионата?

    – Конечно (смеется). Шучу. Не мне судить, я стараюсь выглядеть хорошо в каждом матче, приносить команде пользу. И это главная для меня задача.

    – Кого из коллег по цеху выделите?

    – Номер один для меня – Игорь Акинфеев. Матвей Сафонов, Антон Шунин в хорошей форме. В РПЛ много хороших голкиперов.

    – В чем секрет Акинфеева, который в 36 лет остается сильнейшим в России?

    – Он сильно любит футбол. Наверное, каждый из нас не хочет расставаться с футболом, держит себя в тонусе.

    При этом Игоря надо уважать, он, наверное, хочет уйти красиво, потому и играет так хорошо.

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    Источник: «Матч ТВ»

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