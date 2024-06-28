Шелия призвал возносить и благодарить Хвичу

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия отреагировал на критику нападающего сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

«Слышал, читал, что на Хвичу наговаривают. При всeм уважении, этот парень в первой игре очень много работал, создавал моменты. То же самое было во второй, когда он, убежав, отдал хорошую передачу, но партнeр, к сожалению, не смог забить. Конечно, когда у тебя в команде такая звезда, от неe всегда ждут больше. Но я бы дал совет: нужно этого парня возносить и благодарить за то, что он у нас есть. Если бы не он, наверняка всего этого вообще не было бы.

Конечно, не только он причастен к этому результату, но его участие всe равно имеет определяющую роль. Гол в матче против португальцев снял определeнный психологический барьер. Это должно ему помочь в дальнейшем. Есть ощущение, что он чувствовал себя не в своей тарелке. Ждать от сборной такой же игры, как в «Наполи», нереально. Даже по той причине, что «Наполи» играет 4-3-3, а сборная – от обороны. Хвича – молодец и настоящий красавчик. Он в очередной раз заставил замолчать экспертов и псевдоболельщиков. Сейчас всe так, как должно быть», – сказал Шелия.