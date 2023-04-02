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  • Шелия ответил на упреки в затяжке времени в матче со «Спартаком»

Шелия ответил на упреки в затяжке времени в матче со «Спартаком»

2 апреля 2023, 13:34
12

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался по поводу упреков в свой адрес в затяжке времени в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«После желтой карточки я уже не перегибал палку. Карточкой судья меня наказал за всю игру.

Со стороны казалось, что чересчур затягиваю? Потому что вы болеете за «Спартак». Понимаю вас, да», – сказал голкипер.

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Источник: телеграм-канал Владимира Пушкарева
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Шелия Гиорги
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1680433655
Хорошо ответил. *
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NewLife
1680436884
Прекрасно отстоял всю игру, но все впечатление испортил позорной затяжкой времени. Еще раз убеждаюсь, что действующие правила футбола не совершенны. Если не ошибаюсь, раньше было правило, что после того, как вратарь взял мяч в руки, у него есть несколько секунд, чтобы ввести его в игру.
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ScarlettOgusania
1680436889
Шелия - балерина безмозглая, на последней минуте матча, получив ЖК, он "уже не перегибал палку", валялся на поле всю игру, затягивая время
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Теркчанин
1680437555
можно подумать что только Шелия так делает,да любой клуб так тянет чтобы сохранить желаемый им результат,в том числе и Спартак.
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portero
1680439357
Все тянут время и игроки Спартака это тоже постоянно делают.... когда им это выгодно.
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raritet
1680440451
А что Вы хотели. Игра против самой атакующей команды РПЛ на ее поле . И голкипер будет суетится побыстрее ввести мяч и желательно на ногу Соболева, вдруг тот наконец попадет по круглому, да еще, вообще фантастика, в створ. Так ведут себя все команды и у нас , и в Европе...
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cska1948
1680442013
С нетерпением жду, когда тарасовские ребята начнут возмущаться тем, что соперник не забивает в собственные ворота.
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