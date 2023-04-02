Шелия ответил на упреки в затяжке времени в матче со «Спартаком»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался по поводу упреков в свой адрес в затяжке времени в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«После желтой карточки я уже не перегибал палку. Карточкой судья меня наказал за всю игру.

Со стороны казалось, что чересчур затягиваю? Потому что вы болеете за «Спартак». Понимаю вас, да», – сказал голкипер.