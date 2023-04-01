«Шелия на протяжении гребаных 90 минут тянет время»: Абаскаль зол на судей после матча с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал судейство в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Команда с первой минуты тянет время. Их вратарь на протяжении гребаных 90 минут тянет время. А судья показывает ему желтую карточку лишь после 90 минут. Но зачем? Какой в том смысл? После 90 минут оставь карточки себе! Для статистики ты делаешь это? Для строчки в газете? Сохрани ее для другого случая. У меня такие же правила — если игроки не забивают, я должен делать замены. Если сделано не вовремя — я проиграл матч.

Я поговорил с арбитром после игры. Спросил почему, когда два игрока «Ахмата» столкнулись в своей штрафной, зачем он дает свисток? Надо пересмотреть момент. Но такое уже второй раз на нашем стадионе происходит... Не понимаю», – сказал Абаскаль.