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  • «Шелия на протяжении гребаных 90 минут тянет время»: Абаскаль зол на судей после матча с «Ахматом»

«Шелия на протяжении гребаных 90 минут тянет время»: Абаскаль зол на судей после матча с «Ахматом»

1 апреля 2023, 19:47
6

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал судейство в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Команда с первой минуты тянет время. Их вратарь на протяжении гребаных 90 минут тянет время. А судья показывает ему желтую карточку лишь после 90 минут. Но зачем? Какой в том смысл? После 90 минут оставь карточки себе! Для статистики ты делаешь это? Для строчки в газете? Сохрани ее для другого случая. У меня такие же правила — если игроки не забивают, я должен делать замены. Если сделано не вовремя — я проиграл матч.

Я поговорил с арбитром после игры. Спросил почему, когда два игрока «Ахмата» столкнулись в своей штрафной, зачем он дает свисток? Надо пересмотреть момент. Но такое уже второй раз на нашем стадионе происходит... Не понимаю», – сказал Абаскаль.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ахмат Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1680368043
Спартак на протяжении гребаных 90 минут играл в х_й знает во что
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vmonomah17
1680369735
Судьи плохие, поле неровное, мяч тяжелый... Может просто надо начать забивать мячи в чужие ворота и не пропускать в свои?))
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Вомбат
1680372550
Два игрока соперника столкнулись неважно где, причем один получил травму головы. Судья в этой ситуации обязан останавливать игру и назначать спорный мяч, если эпизод не в штрафной, и свободный удар, если в штрафной. Вряд ли Абаскаль не знает этого правила. Просто клуб его проинструктировал, наконец, , что надо давить на судей. Так начиналась деградация всех иностранных тренеров в России от Муслина до Спалетти.
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alefreddy
1680376175
судья помощник убивает время
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crf575757
1680383707
Да рыжий только и делает что ноет! Надоел! Везде ищет виноватых,просто чмошник!
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