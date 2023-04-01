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    «Шелия на протяжении гребаных 90 минут тянет время»: Абаскаль зол на судей после матча с «Ахматом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал судейство в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

    «Команда с первой минуты тянет время. Их вратарь на протяжении гребаных 90 минут тянет время. А судья показывает ему желтую карточку лишь после 90 минут. Но зачем? Какой в том смысл? После 90 минут оставь карточки себе! Для статистики ты делаешь это? Для строчки в газете? Сохрани ее для другого случая. У меня такие же правила — если игроки не забивают, я должен делать замены. Если сделано не вовремя — я проиграл матч.

    Я поговорил с арбитром после игры. Спросил почему, когда два игрока «Ахмата» столкнулись в своей штрафной, зачем он дает свисток? Надо пересмотреть момент. Но такое уже второй раз на нашем стадионе происходит... Не понимаю», – сказал Абаскаль.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    01.04.2023 19:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +360

      crf575757 2 апреля, 00:15

      Да рыжий только и делает что ноет! Надоел! Везде ищет виноватых,просто чмошник!

      0
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      Рейтинг: +2351

      alefreddy 1 апреля, 22:09

      судья помощник убивает время

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14071

      Алексей З 1 апреля, 21:27

      Это эмоции.
      Группа игроков проваливается , а моменты не реализуются.

      1
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      Рейтинг: +12562

      Вомбат 1 апреля, 21:09

      Два игрока соперника столкнулись неважно где, причем один получил травму головы. Судья в этой ситуации обязан останавливать игру и назначать спорный мяч, если эпизод не в штрафной, и свободный удар, если в штрафной. Вряд ли Абаскаль не знает этого правила. Просто клуб его проинструктировал, наконец, , что надо давить на судей. Так начиналась деградация всех иностранных тренеров в России от Муслина до Спалетти.

      2
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      Рейтинг: +1678

      vmonomah17 1 апреля, 20:22

      Судьи плохие, поле неровное, мяч тяжелый... Может просто надо начать забивать мячи в чужие ворота и не пропускать в свои?))

      1
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      Рейтинг: +3540

      serhio80 > vmonomah17 1 апреля, 20:43

      Забивать надо, тут не поспорить. Но в очередной раз ошибки свистка

      1
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      Рейтинг: +14402

      Skull_Boy 1 апреля, 19:54

      Спартак на протяжении гребаных 90 минут играл в х_й знает во что

      4
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