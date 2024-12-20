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    • Назван голкипер, сделавший больше всего сейвов в первой части сезона РПЛ

    Назван голкипер, сделавший больше всего сейвов в первой части сезона РПЛ

    Футбольная платформа РУСТАТ опубликовала список вратарей, которые совершили больше всего спасений в текущем сезоне РПЛ. Его возглавил Никита Медведев из «Пари НН». На его счету 23 сейва за 1776 сыгранных минут.

    Более 10 спасений также сделали еще 8 вратарей: Богдан Москвичев («Оренбург»), Гиорги Шелия («Ахмат»), Евгений Ставер («Рубин»), Станислав Агкацев («Краснодар), Виталий Гудиев («Факел»), Андрей Лунев («Динамо»), Илья Лантратов («Локомотив») и Александр Максименко («Спартак»).

    • 30-летний Медведев в 18 матчах РПЛ этого сезона пропустил 34 гола, провел 5 игр на ноль.
    • Он перешел в «Пари НН» летом из «Ростова».

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    Источник: телеграм-канал РУСТАТ

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    Комментарии (4)
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    The only one
    1734691369
    Чем тяжелее дела в команде, тем лучше этот показатель у вратаря. Один из пяти он то обязательно вытащит
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    zigbert
    1734700423
    Что поделаешь если оборона команды предоставила ему такую возможность.
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    alefreddy
    1734708422
    а пресловутый Латышонок где
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1734712167
    Ему нужно свою оборону благодарить.
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