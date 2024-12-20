Назван голкипер, сделавший больше всего сейвов в первой части сезона РПЛ

Футбольная платформа РУСТАТ опубликовала список вратарей, которые совершили больше всего спасений в текущем сезоне РПЛ. Его возглавил Никита Медведев из «Пари НН». На его счету 23 сейва за 1776 сыгранных минут.

Более 10 спасений также сделали еще 8 вратарей: Богдан Москвичев («Оренбург»), Гиорги Шелия («Ахмат»), Евгений Ставер («Рубин»), Станислав Агкацев («Краснодар), Виталий Гудиев («Факел»), Андрей Лунев («Динамо»), Илья Лантратов («Локомотив») и Александр Максименко («Спартак»).