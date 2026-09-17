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РПЛ 2026/2027
Команды
Ахмат
Гиорги Шелия
Статистика
€ 150 тыс
Гиорги Шелия - статистика
Ахмат
11 декабря 1988 (37)
#88 | Вратарь
190 см | 80 кг
Россия
Статистика
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон
2 : 0
17.09.2026
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
3 : 2
13.09.2026
Динамо Мх
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1 : 1
07.09.2026
Ахмат
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
3 : 0
03.09.2026
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
3 : 3
29.08.2026
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
4 : 1
22.08.2026
Ростов
Был в запасе
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Команда
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Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
3 : 0
03.09.2026
Ахмат
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Ахмат
2 : 1
18.08.2026
Факел
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Краснодар
1 : 1
05.08.2026
Ахмат
Был в запасе
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