Гиорги Шелия - статистика
#88 | Вратарь
|Имя
|Гиорги
|Отчество
|Леванович
|Фамилия
|Шелия
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|190
|Вес
|80
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€ 500
тыс
|Имя
|Гиорги
|Отчество
|Леванович
|Фамилия
|Шелия
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Ахмат
|3:1
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Уфа
|1:2
|Ахмат
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|11.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|1:1
|Ахмат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Ахмат (Грозный)
|27.11.2022
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Ахмат (Грозный)
|23.11.2022
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Динамо (Москва)
|29.09.2022
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|13.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ахмат (Грозный)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)