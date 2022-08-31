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    Гиорги Шелия - статистика

    #88 | Вратарь
    Имя Гиорги
    Отчество Леванович
    Фамилия Шелия
    Команда Ахмат
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 декабря 1988 (34 года)
    Рост 190
    Вес 80
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Ахмат 3:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 18 тур
    26.02.2023 1' - 90' Уфа 1:2 Ахмат Россия. Кубок, 1/4 финала
    11.02.2023 1' - 90' ЦСКА 1:1 Ахмат Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -90' Уфа (Уфа) 1:2 Ахмат (Грозный)
    27.11.2022 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 3:0 Ахмат (Грозный)
    23.11.2022 1' -90' Ахмат (Грозный) 2:1 Динамо (Москва)
    29.09.2022 1' -90' Ахмат (Грозный) 3:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    13.09.2022 Был в запасе Динамо (Москва) 2:1 Ахмат (Грозный)
    31.08.2022 Был в запасе Ахмат (Грозный) 3:1 Оренбург (Оренбург)
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