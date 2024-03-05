Шелия раскрыл подробности конфликта с Соболевым

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился воспоминаниями о стычке с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

Инцидент произошел в матче РПЛ в июле 2022 года.

Соболев нарушил правила в борьбе за верховой мяч.

Шелия упал на газон, после чего ударил соперника шипами в голеностоп.

Судья Владислав Безбородов наказал обоих футболистов предупреждениями.

– Соболев делал вещи, которые я не понимал. У меня с ним была памятная ситуация. Я сказал: «Сань, если пойдешь в меня, окей. Но если толкаешь моего защитника под меня – не могу этого понять».

Мы поговорили, пожали друг другу руки. И сейчас знаю: Соболев может пойти со мной в стык. Нормально, когда мужчина идет на мужчину – здесь ничего такого нет.

– То, что ты сделал – не на красную?

– Я считаю, что нет. Если бы я хотел Сашу ударить, ударил бы. С одной стороны, это выглядело жестко. Но я ощущал другое: он прямо хотел наступить на меня, а я его отталкивал.

– Отталкивал или бил в голень?

– Я не бил. Удар выглядел бы иначе. Я его пихнул, оттолкнул. Видел: сейчас наступит на меня.