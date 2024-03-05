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    Шелия раскрыл подробности конфликта с Соболевым

    Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился воспоминаниями о стычке с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

    • Инцидент произошел в матче РПЛ в июле 2022 года.
    • Соболев нарушил правила в борьбе за верховой мяч.
    • Шелия упал на газон, после чего ударил соперника шипами в голеностоп.
    • Судья Владислав Безбородов наказал обоих футболистов предупреждениями.

    – Соболев делал вещи, которые я не понимал. У меня с ним была памятная ситуация. Я сказал: «Сань, если пойдешь в меня, окей. Но если толкаешь моего защитника под меня – не могу этого понять».

    Мы поговорили, пожали друг другу руки. И сейчас знаю: Соболев может пойти со мной в стык. Нормально, когда мужчина идет на мужчину – здесь ничего такого нет.

    – То, что ты сделал – не на красную?

    – Я считаю, что нет. Если бы я хотел Сашу ударить, ударил бы. С одной стороны, это выглядело жестко. Но я ощущал другое: он прямо хотел наступить на меня, а я его отталкивал.

    – Отталкивал или бил в голень?

    – Я не бил. Удар выглядел бы иначе. Я его пихнул, оттолкнул. Видел: сейчас наступит на меня.

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    Источник: Sport24

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    05.03.2024 13:49
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    Комментарии (4)
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    NewLife
    1709636883
    Дела 2х летней давности. А в 1917 г. чем заворушка кончилась ?
    Ответить
    The only one
    1709637189
    А ещё он назвал его земляным червяком...
    Ответить
    Алексей З
    1709642693
    А вот ещё был случай.... ну лет 10-15 назад. Спортивная журналистика пробивает дно , а бомбардир походу в первых рядах , раз из всего потока новостей этому отдаёт предпочтение.
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